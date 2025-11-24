Не стоит тратиться на них: топ гибридные автомобили низкого качества

Спрос на гибридные авто продолжает расти, однако на вторичном рынке до сих пор встречаются модели, способные принести владельцам значительные затраты на ремонт. Чтобы избежать дорогостоящих неожиданностей, стоит обратить внимание на транспортные средства, которые эксперты не советуют покупать с пробегом.

Ford Escape Hybrid может привлечь большой вместимостью и экономностью, однако автомобили 2005-2012 годов обладают уязвимой гибридной батареей. Ее замена часто обходится в сумму, превышающую фактическую стоимость самых старых моделей — иногда более пяти тысяч долларов. Об этом пишет GOBankingRates.

Не лучшей покупкой считается и Chevrolet Malibu Hybrid, выпущенный в 2016-2019 годах. Эта модель отличается низкой ликвидностью на вторичном рынке и ограниченными возможностями обслуживания. В отличие от Toyota или Honda, концерн General Motors не уделял гибридным технологиям должного внимания, поэтому владельцам бывает трудно найти специалиста, хорошо разбирающегося в ремонте таких авто.

Серьезные оговорки касаются также Chrysler Pacifica Hybrid, которая уже много лет имеет проблемную репутацию. Vодель неоднократно отзывались из-за неисправностей в аккумуляторах и электрической системе. Некоторые водители жаловались на внезапное отключение двигателя и сбои в работе подзарядки, что делает эксплуатацию Pacifica непредсказуемой и дорогостоящей.

