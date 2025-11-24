Не варто витрачатись на них: топ гібридні автомобілі низької якості

Попит на гібридні авто продовжує зростати, однак на вторинному ринку й досі трапляються моделі, здатні принести власникам значні витрати на ремонт. Щоб уникнути дорогих несподіванок, варто звернути увагу на транспортні засоби, які експерти не радять купувати з пробігом.

Ford Escape Hybrid може привабити великою місткістю та економністю, однак автомобілі 2005–2012 років мають вразливу гібридну батарею. Її заміна часто обходиться у суму, яка перевищує фактичну вартість самих старих моделей — інколи понад п’ять тисяч доларів. Про це пише GOBankingRates.

Не найкращою покупкою вважається і Chevrolet Malibu Hybrid, випущений у 2016–2019 роках. Ця модель вирізняється низькою ліквідністю на вторинному ринку та обмеженими можливостями для обслуговування. На відміну від Toyota чи Honda, концерн General Motors не приділяв гібридним технологіям належної уваги, тому власникам буває важко знайти спеціаліста, який добре розуміється на ремонті таких авто.

Серйозні застереження стосуються також Chrysler Pacifica Hybrid, яка вже багато років має репутацію проблемної. Vодель неодноразово відкликали через несправності в акумуляторах і електричній системі. Деякі водії скаржилися на раптове вимкнення двигуна та збої в роботі заряджання, що робить експлуатацію Pacifica непередбачуваною та дорогою.

