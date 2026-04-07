Нужно ли военнообязанному проходить ВЛК, если у него бронь

В Украине в условиях военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные мужчины подлежат призыву и получают повестки. В то же время, отдельные категории граждан могут оформить бронирование, которое дает право на отсрочку от мобилизации.

Юристка Александра Капитула в комментарии дляРБК-Украина объяснила, освобождает ли бронирование от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). По ее словам, во время военного положения все военнообязанные должны проходить ВЛК для определения пригодности к службе.

Результаты медицинского осмотра, которые выдают районные или городские ТЦК и СП, остаются в силе в течение года с момента его завершения. Эксперт подчеркнула, что бронирование не отменяет обязанности прохождения медкомиссии. Оно только дает отсрочку от мобилизации, но не освобождает от выполнения требований военного учета, в том числе от прохождения медицинского осмотра.

Именно поэтому на практике возможны ситуации, когда военнообязанных объявляют в розыск из-за непрохождения ВЛК даже если они имеют действующее бронирование.

