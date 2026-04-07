Чи потрібно військовозобовʼязаному проходити ВЛК, якщо має бронь

В Україні в умовах воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки підлягають призову та отримують повістки. Водночас окремі категорії громадян можуть оформити бронювання, яке дає право на відстрочку від мобілізації.

Юристка Олександра Капітула в коментарі для РБК-Україна пояснила, чи звільняє бронювання від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). За її словами, під час воєнного стану всі військовозобов’язані мають проходити ВЛК для визначення придатності до служби.

Результати медичного огляду, які видають районні чи міські ТЦК та СП, залишаються чинними протягом одного року з моменту його завершення. Експертка наголосила, що бронювання не скасовує обов’язку проходження медкомісії. Воно лише надає відстрочку від мобілізації, але не звільняє від виконання вимог військового обліку, зокрема від проходження медичного огляду.

Саме тому на практиці можливі ситуації, коли військовозобов’язаних оголошують у розшук через непроходження ВЛК — навіть якщо вони мають чинне бронювання.

