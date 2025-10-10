Облачно с прояснениями: прогноз погоды в Украине на 11 октября.

В субботу, 11 октября, Украина будет под влиянием антициклона, поэтому по всей территории страны ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Синоптики отмечают, что ветер будет преимущественно северного и северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а в южных регионах иногда возможны порывы до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". На севере температура ночью будет колебаться в пределах +5...+8°, днем ожидается +8...+10° с облачностью и местными дождями. В южных областях будет теплее - ночью +10...+13°, днем +12...+16°, преимущественно облачно, возможны осадки. Западная часть страны получит похожую погоду — ночью +4…+7°, днем +8…+12°, местами дожди. На востоке ожидается переменная облачность, температура ночью +8…+11°, днем +14…+17°.

В центральных областях ночью будет +6...+9°, днем +9...+13°, местами возможны небольшие дожди. В Киеве прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками, температура ночью будет +6…+8°, днем — +9…+11°.

