Малохмарна погода з опадами: прогноз погоди в Україні на 11 жовтня

У суботу, 11 жовтня, Україна перебуватиме під впливом антициклону, тому по всій території країни очікується малохмарна погода без істотних опадів. Синоптики зазначають, що вітер буде переважно північного та північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, а в південних регіонах подекуди можливі пориви до 15–20 м/с.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі". На півночі температура вночі коливатиметься в межах +5…+8°, удень очікується +8…+10° з хмарністю та місцевими дощами. У південних областях буде тепліше — вночі +10…+13°, вдень +12…+16°, переважно хмарно, можливі опади. Західна частина країни отримає схожу погоду — вночі +4…+7°, удень +8…+12°, подекуди дощитиме. На сході очікується мінлива хмарність без опадів, температура вночі +8…+11°, вдень +14…+17°.

Читайте також: Переважатиме хмарна волога погода: прогноз в Україні на 9 жовтня

У центральних областях уночі буде +6…+9°, удень +9…+13°, місцями можливі невеликі дощі. У Києві прогнозують хмарну погоду з незначними опадами, температура вночі становитиме +6…+8°, удень — +9…+11°.

Раніше ми розповідали, чи варто чекати на "бабине літо" у жовтні та як зміниться температура.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!