Очередная атака на юг: Одесса и пригороды остались без электричества из-за ударов дронов

В субботу, 11 октября, после удара российских дронов-камикадзе часть Одессы и близлежащих населенных пунктов Одесского района осталась без электроснабжения. Как сообщают на сайте "ДТЭК Одесские электросети", причиной обесточивания стала авария в сети.

Компания отмечает, что аварийные бригады уже работают на местах повреждений. Возобновить подачу электроэнергии одесситам планируют ориентировочно до 12:00.

Свет исчез примерно в 00:40 – именно в тот момент, когда над Одессой раздались первые взрывы в результате воздушной атаки.

Несколькими минутами ранее, в 00:31, Воздушные Силы ВСУ сообщили о группе вражеских дронов, которая отправилась из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Уже в 00:38 уточнили, что БПЛА направляется непосредственно в Одессу и Черноморск.

Вскоре в городе, в частности на севере, раздалась серия мощных взрывов, после которых вспыхнул пожар.

Воздушная тревога на территории Одесской области длилась ориентировочно час – с 00:30 до 01:32.

Как свидетельствует экспресс-опрос, проведенный "Общественным Одесса" около часа ночи, около 69% жителей города остались без электричества. В местных Telegram каналах также сообщают о проблемах с подачей воды.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

