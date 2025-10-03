Отопительный сезон-2025: что следует знать о тарифах и субсидиях

По мере приближения холодов в Украине постепенно готовятся к запуску отопительного сезона. Его старт зависит не от конкретной даты, а от погоды и готовности инфраструктуры.

По правилам теплоснабжение включают тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура не превышает +8 °C. Обычно это происходит в октябре-ноябре, хотя больницы, детсады и школы подключают к теплу раньше. Об этом пишет 24 tv.ua.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что все работы по подготовке планируют завершить до 15 октября. В то же время в "Нафтогазе" отчитываются о запасах газа на уровне 95-97%, что должно обеспечить стабильное прохождение сезона.

Сколько придется платить

Несмотря на инфляцию и войну, тарифы на тепло, газ и электроэнергию остаются зафиксированными благодаря правительственному мораторию, который будет действовать во время военного положения и еще полгода после его завершения.

Централизованное отопление: в Киеве – 1654,41 грн за гигакалорию, в Харькове и Львове – около 1539,5 грн.

Газ от "Нефтегаза": 7,96 грн за кубометр.

Электроэнергия: 4,32 грн за кВтч, но владельцы двухзонных счетчиков ночью платят вдвое меньше – 2,16 грн.

Кто сможет получить субсидию

Пенсионный фонд с 1 октября автоматически производит расчеты субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов. Они назначаются с учетом дохода семьи за первое полугодие 2025 года.

Автоматически помощь получат большинство домохозяйств. Но обратиться в ПФУ придется подающим документы впервые, у кого изменился состав семьи или перечень коммунальных услуг, а также тем, кому раньше отказали из-за долгов, но задолженность уже погашена или реструктуризирована.

Для оформления субсидии необходимы заявление и декларация, а также дополнительные документы в случае аренды жилья, реструктуризации долгов или статуса ВПЛ. Важное условие – средний доход на одного члена семьи не должен превышать 4240 грн за последние 6 месяцев.

По состоянию на середину сентября в украинских подземных хранилищах накоплено более 12 млрд. кубометров газа, что превышает прошлогодний показатель. Правительство планирует мораторий на отключение воды и света в прифронтовых общинах и работает над компенсацией разницы в тарифах.

Специалисты советуют заранее проверить счетчики, обновить договоры с поставщиками и подготовить дома к холодам, чтобы встретить сезон максимально безопасно.

