Опалювальний сезон-2025: що варто знати про тарифи та субсидії

З наближенням холодів в Україні поступово готуються до запуску опалювального сезону. Його старт залежить не від конкретної дати, а від погоди та готовності інфраструктури.

За правилами, теплопостачання вмикають тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує +8 °C. Зазвичай це відбувається у жовтні–листопаді, хоча лікарні, дитсадки й школи підключають до тепла раніше. Про це пише 24 tv.ua.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що всі роботи з підготовки планують завершити до 15 жовтня. Водночас у "Нафтогазі" звітують про запаси газу на рівні 95–97%, що має забезпечити стабільне проходження сезону.

Скільки доведеться платити

Попри інфляцію та війну, тарифи на тепло, газ та електроенергію залишаються зафіксованими завдяки урядовому мораторію, який діятиме під час воєнного стану та ще пів року після його завершення.

Централізоване опалення: у Києві – 1 654,41 грн за гігакалорію, у Харкові та Львові – близько 1 539,5 грн.

Газ від "Нафтогазу": 7,96 грн за кубометр.

Електроенергія: 4,32 грн за кВт·год, але власники двозонних лічильників уночі платять удвічі менше – 2,16 грн.

Хто зможе отримати субсидію

Пенсійний фонд із 1 жовтня автоматично проводить розрахунки субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років. Вони призначаються з урахуванням доходів сім’ї за перше півріччя 2025 року.

Автоматично допомогу отримають більшість домогосподарств. Але звернутися до ПФУ доведеться тим, хто подає документи вперше, у кого змінився склад родини чи перелік комунальних послуг, а також тим, кому раніше відмовили через борги, але заборгованість уже погашена або реструктуризована.

Для оформлення субсидії потрібні заява й декларація, а також додаткові документи у випадку оренди житла, реструктуризації боргів чи статусу ВПО. Важлива умова – середній дохід на одного члена сім’ї не має перевищувати 4 240 грн за останні 6 місяців.

Станом на середину вересня в українських підземних сховищах накопичено понад 12 млрд кубометрів газу, що перевищує торішній показник. Уряд також планує мораторій на відключення води та світла у прифронтових громадах і працює над компенсацією різниці в тарифах.

Фахівці радять заздалегідь перевірити лічильники, оновити договори з постачальниками та підготувати будинки до холодів, щоб зустріти сезон максимально безпечно.

