Разовая помощь в 20 тысяч гривен на оплату коммуналки: кто имеет право

Украинцы смогут получить денежную помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на зимний период. Выплата для одного домохозяйства составит около 20 тыс. грн.

Кто сможет получить помощь

Проект под названием "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны при подготовке к зиме 2025–2026 гг." предусматривает финансовую поддержку оплаты коммунальных услуг и приобретение твердого топлива для обогрева. О реализации программы сообщает БФ "Каритас Украина".

Выплаты рассчитаны на следующие категории:

Уязвимые жители, пострадавшие от агрессии РФ;

Внутри перемещенные лица;

Лица, проживающие во временном жилье.

Помощь будет оказываться на одно домохозяйство в общинах таких областей:

Харьковская

Запорожская

Днепропетровская

Донецкая

Херсонская

Николаевская

Также поддержку получат жители семи мест временного размещения в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Размер помощи и дополнительные детали

Максимальная сумма выплаты – 19,4 тыс. грн. Средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, связанных с отоплением (газ, электроэнергия, централизованное отопление), а также для закупки твердого топлива.

Кроме того, домохозяйства могут получить:

7,51 кубических складометров (≈ 5,26 м³) дров;

3,44 т топливных брикетов.

Объем топлива рассчитан на покрытие 14,37 Gcal во всю зиму для одного домохозяйства.

По словам представителей БФ "Каритас Украина", программа помощи будет особенно актуальна этой зимой из-за рисков, связанных с повреждениями объектов критической инфраструктуры.

