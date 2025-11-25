Разова допомога у 20 тисяч гривень на оплату комуналки: хто має право

Українці матимуть змогу отримати грошову допомогу для оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на зимовий період. Виплата для одного домогосподарства становитиме близько 20 тис. грн.

Хто зможе отримати допомогу

Проєкт під назвою "Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни під час підготовки до зими 2025–2026 рр." передбачає фінансову підтримку для оплати комунальних послуг та придбання твердого палива для обігріву. Про реалізацію програми повідомляє БФ "Карітас Україна".

Виплати розраховані на такі категорії:

Вразливі жителі, постраждалі від агресії РФ;

Внутрішньо переміщені особи;

Особи, що проживають у тимчасовому житлі.

Допомога надаватиметься на одне домогосподарство у громадах таких областей:

Харківська

Запорізька

Дніпропетровська

Донецька

Херсонська

Миколаївська

Також підтримку отримають мешканці семи місць тимчасового розміщення у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Розмір допомоги та додаткові деталі

Максимальна сума виплати — 19,4 тис. грн. Кошти можна використати на оплату комунальних послуг, пов’язаних з опаленням (газ, електроенергія, централізоване опалення), а також на закупівлю твердого палива.

Крім того, домогосподарства можуть отримати:

7,51 складометрів кубічних (≈ 5,26 м³) дров;

3,44 т паливних брикетів.

Обсяг палива розрахований на покриття 14,37 Gcal на всю зиму для одного домогосподарства.

За словами представників БФ "Карітас Україна", програма допомоги буде особливо актуальною цієї зими через ризики, пов’язані з пошкодженнями об’єктів критичної інфраструктури.

