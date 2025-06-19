Сколько заберет государство: налоги с продажи недвижимости в 2025 году

Продажа недвижимости – это не только оформление договора и передача ключей новому владельцу. Это также ряд налоговых обязательств, которые могут существенно уменьшить оставшуюся продавцу сумму после завершения сделки. В 2025 году в редких случаях придется оплатить до 25% от стоимости жилья.

Как пояснила адвокат Ирина Смитюх в комментарии для УНИАН, во время продажи квартиры или дома в Украине в следующем году участники сделки столкнутся с рядом обязательных сборов. В частности, продавец должен будет уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, если объект облагается налогом.

Со своей стороны покупатель обязан уплатить 1% от стоимости объекта в Пенсионный фонд. Также стороны обычно поровну покрывают расходы на уплату госпошлины (еще 1%) и оплату услуг нотариуса, хотя окончательное распределение этих расходов определяется по договоренности.

Читайте также: Какую категорию украинцев освободят от налога на недвижимость в 2025 году

"Сумма налоговых обязательств определяется рядом факторов: типом недвижимости, сроком ее владения, количеством продаж в течение года, а также тем, была ли недвижимость приобретена или перешла по наследству", – отмечает Ирина Смитюх.

Налоговые обязательства исчисляются исходя из стоимости, указанной в договоре купли-продажи, однако эта сумма не может быть меньше оценочной стоимости объекта.

"Не рекомендуем искусственно занижать сумму в договоре с целью уменьшения налоговой нагрузки. Если сделка будет признана недействительной, продавцу будет сложно доказать реальный размер понесенных потерь", – предостерегает Ирина Смитюх.

Как формируется налоговая нагрузка в зависимости от обстоятельств

Размер налогов при продаже недвижимости определяется несколькими важными факторами: сроком владения объектом, количеством сделок продажи за год, типом недвижимости (жилищная или коммерческая) и способом приобретения права собственности — покупка или наследство.

Читайте также: Продажа квартиры в 2025 году: какие налоги придется оплатить продавцу

Основные ставки налогов при продаже жилой недвижимости

Первая продажа в году, владение более 3 лет.

Первая продажа, владение менее 3 лет.

Вторая продажа в году, владение более 3 лет.

Вторая продажа, владение менее 3 лет.

Третий и последующие продажи за год.

"При третьих и последующих продажах налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18%. Это же касается и нерезидентов, которые также обязаны уплатить 18% НДФЛ", – объясняет Смитюх.

Следует заметить, что в случае третьих и последующих продаж существует возможность снизить налогооблагаемый доход.

"Доход от продаж можно уменьшить на подтвержденные документами расходы, связанные с приобретением недвижимости. Таким образом, НДФЛ уплачивается только с реальной прибыли, а не с полной суммы сделки", – добавляет эксперт.

Для этого нужно хранить все документы, подтверждающие расходы на покупку имущества.

Унаследованная недвижимость

Если квартира или дом унаследованы, продавец освобождается от уплаты НДФЛ и военного сбора независимо от периода владения. В этом случае взимаются только взнос в Пенсионный фонд в размере 1% и государственная пошлина в 1%.

Читайте также: В Украине повысят налоги: когда готовиться

Коммерческая недвижимость

Относительно нежилой недвижимости (офисы, склады и т.п.) применяются фиксированные ставки, не зависящие от времени владения: 5% НДФЛ, 5% военного сбора, 1% взнос в Пенсионный фонд и 1% государственной пошлины. Общая сумма налогов составляет 12% стоимости объекта.

Льготы и исключения при продаже недвижимости

Некоторые категории граждан могут воспользоваться льготами, снижающими налоговую нагрузку при продаже недвижимости. В частности, освобождаются от уплаты 1% государственной пошлины следующие лица:

люди с инвалидностью 1 и 2 групп;

пострадавшие от Чернобыльской аварии;

инвалиды войны и семьи погибших военнослужащих

Как объясняет адвокат Ирина Смитюх, если одна из сторон имеет право на льготу, нотариус может потребовать оплату таможенной пошлины с другой стороны.

Покупатели недвижимости тоже могут избежать взноса в Пенсионный фонд в размере 1%, если соблюдают определенные условия:

это первая покупка жилья;

лицо не участвовало в приватизации;

недвижимость не была получена как наследство или подарок;

покупатель стоит в квартирной очереди.

Для подтверждения льгот необходимо предоставить соответствующие документы.

Знание этих правил и льгот поможет значительно снизить расходы и сохранить большую часть дохода от продаж.

"Сохраняйте все документы и не занижайте стоимость в договоре, чтобы избежать проблем в будущем", – советует Смитюх.

Раньше мы рассказывали, почему украинцам становится труднее продать квартиры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!