Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, предусматривающее взаимное прекращение огня. За это время стороны планируют завершить согласование полноценного мирного соглашения с Тегераном.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По словам американского лидера, инициатива временно приостановить боевые действия поступила от пакистанской стороны.

После переговоров с премьер-министром Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асим Муниром, призвавшим воздержаться от запланированного удара по Ирану, Трамп согласился приостановить бомбардировку на две недели. Одним из условий он назвал немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива со стороны Ирана.

Президент США объяснил свое решение тем, что американская сторона уже достигла поставленных военных целей и даже перевыполнила их, что позволило продвинуться к возможному долгосрочному миру на Ближнем Востоке.

Трамп также подчеркнул, что режим прекращения огня должен быть взаимным. По его словам, Иран передал Вашингтону предложение из десяти пунктов, которое он считает приемлемым основанием для дальнейших переговоров. Большинство спорных вопросов, как утверждает американский лидер, уже согласовано, а отведенный двухнедельный срок должен стать финальным этапом подготовки соглашения.

В то же время, по информации CNN со ссылкой на источники в Белом доме, Израиль также согласился на временное перемирие с Ираном.

