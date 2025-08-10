Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: причина вас удивит

В Украине изменились правила сбора дикорастущих даров природы, и теперь даже несколько собранных орехов в запрещенном месте могут обернуться штрафом. Новые нормы предусматривают административную ответственность за нарушение сроков сбора, отсутствие разрешения или самопроизвольный сбор в лесных массивах.

Речь идет не только о орехах – под запрет попадают также грибы, ягоды и другие дикорастущие плоды. Перед началом сбора в некоторых случаях следует получить лесной билет, пишет Радио Трек.

Его оформляют в лесхозах или через соответствующие органы и он подтверждает право на легальный сбор.

Размер штрафов :

для граждан – от 17 до 51 грн;

для должностных лиц – от 51 до 119 грн.

Эксперты отмечают, что правила действуют не только для сохранения лесных ресурсов, но и для защиты экосистемы от чрезмерного сбора. Часто преждевременная уборка плодов вредит деревьям и другим растениям, снижает урожайность следующего сезона и нарушает естественный баланс.

Лесовики напоминают: перед тем как отправляться в лес, нужно уточнить, открыт сезон сбора, и не входит ли выбранная территория в природоохранную зону, где любой сбор запрещен. Это поможет избежать неприятных ситуаций и административных взысканий.

