Украинцев оставляют без средств: раскрыта новая схема телефонных мошенников под видом мобильного оператора

В Украине снова активизировались телефонные аферисты, выдающие себя за сотрудников мобильных операторов. Они звонят по телефону абонентам, предлагая подключение "дополнительных функций" или улучшенной связи.

На самом же деле цель мошенников – заставить человека выполнить специальную комбинацию на телефоне, после чего его номер переносится на чужую SIM-карту. Об этом было предупреждено в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Там объяснили, что после переноса мобильного номера старая SIM жертвы перестает действовать, а злоумышленники получают доступ ко всем сервисам, привязанным к телефону: банковским счетам, социальным сетям и мессенджерам.

Чтобы защитить свои деньги и личные аккаунты, украинцам советуют соблюдать базовые правила кибербезопасности. В частности:

если вам звонят якобы от имени мобильного оператора, сразу завершите разговор и сообщите об инциденте на горячую линию компании;

в случае подозрительных сообщений в мессенджере – блокируйте контакт;

никому не разглашайте одноразовые пароли, SMS-коды или данные банковских карт;

не передавайте информацию о входящих вызовах посторонним лицам;

не вводите комбинации цифр и символов, которые отправляются или диктуются во время таких вызовов.

Также следует помнить: настоящие работники мобильных операторов никогда не запрашивают конфиденциальные данные, а любое подобное требование является признаком мошенничества.

Наиболее распространенные аферы

Вместе с развитием интернета количество мошеннических схем выросло в разы. Все они преследуют общую цель – завладеть средствами доверчивых пользователей. Часто преступники действуют даже не с территории Украины, поэтому привлечь их к ответственности очень сложно.

Одним из наиболее распространенных методов является фишинг – создание поддельных страниц известных сайтов, где люди вводят свои банковские реквизиты. Кроме того, в Украине активно используются следующие мошеннические приемы:

обещание заработка на "лайках";

телефонные и почтовые аферы;

угон SIM-карт;

излом мобильных приложений, в частности "Действия";

фейковые интернет-магазины, особенно в Instagram.

