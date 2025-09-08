Українців залишають без коштів: викрито нову схему телефонних шахраїв під виглядом мобільного оператора

В Україні знову активізувалися телефонні аферисти, які видають себе за співробітників мобільних операторів. Вони телефонують абонентам, пропонуючи підключення "додаткових функцій" чи покращеного зв’язку.

Насправді ж мета шахраїв – змусити людину виконати спеціальну комбінацію на телефоні, після чого її номер переноситься на чужу SIM-картку. Про це попередили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Там пояснили, що після перенесення мобільного номера стара SIM жертви перестає діяти, а зловмисники отримують доступ до всіх сервісів, прив’язаних до телефону: банківських рахунків, соціальних мереж та месенджерів.

Щоб захистити свої гроші та особисті акаунти, українцям радять дотримуватися базових правил кібербезпеки. Зокрема:

якщо вам телефонують нібито від імені мобільного оператора, одразу завершіть розмову та повідомте про інцидент на гарячу лінію компанії;

у разі підозрілих повідомлень у месенджері – блокуйте контакт;

нікому не розголошуйте одноразові паролі, SMS-коди чи дані банківських карток;

не передавайте інформацію про вхідні дзвінки стороннім особам;

не вводьте комбінації цифр і символів, які надсилають або диктують під час таких дзвінків.

Також слід пам’ятати: справжні працівники мобільних операторів ніколи не запитують конфіденційні дані, а будь-яка подібна вимога є ознакою шахрайства.

Найбільш розповсюджені афери

Разом із розвитком інтернету кількість шахрайських схем зросла у рази. Усі вони мають спільну мету – заволодіти коштами довірливих користувачів. Часто злочинці діють навіть не з території України, тому притягнути їх до відповідальності надзвичайно складно.

Одним із найпоширеніших методів є фішинг – створення підроблених сторінок відомих сайтів, де люди власноруч вводять свої банківські реквізити. Крім того, в Україні активно використовуються такі шахрайські прийоми:

обіцянка заробітку на "лайках";

телефонні та поштові афери;

викрадення SIM-карт;

злам мобільних застосунків, зокрема "Дії";

фейкові інтернет-магазини, особливо в Instagram.

