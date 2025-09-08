Українців залишають без коштів: викрито нову схему телефонних шахраїв під виглядом мобільного оператора
В Україні знову активізувалися телефонні аферисти, які видають себе за співробітників мобільних операторів. Вони телефонують абонентам, пропонуючи підключення "додаткових функцій" чи покращеного зв’язку.
Насправді ж мета шахраїв – змусити людину виконати спеціальну комбінацію на телефоні, після чого її номер переноситься на чужу SIM-картку. Про це попередили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.
Там пояснили, що після перенесення мобільного номера стара SIM жертви перестає діяти, а зловмисники отримують доступ до всіх сервісів, прив’язаних до телефону: банківських рахунків, соціальних мереж та месенджерів.
Читайте також: Український мобільний оператор ввів нову корисну послугу: за що доведеться доплатити
Щоб захистити свої гроші та особисті акаунти, українцям радять дотримуватися базових правил кібербезпеки. Зокрема:
- якщо вам телефонують нібито від імені мобільного оператора, одразу завершіть розмову та повідомте про інцидент на гарячу лінію компанії;
- у разі підозрілих повідомлень у месенджері – блокуйте контакт;
- нікому не розголошуйте одноразові паролі, SMS-коди чи дані банківських карток;
- не передавайте інформацію про вхідні дзвінки стороннім особам;
- не вводьте комбінації цифр і символів, які надсилають або диктують під час таких дзвінків.
Також слід пам’ятати: справжні працівники мобільних операторів ніколи не запитують конфіденційні дані, а будь-яка подібна вимога є ознакою шахрайства.
Найбільш розповсюджені афери
Разом із розвитком інтернету кількість шахрайських схем зросла у рази. Усі вони мають спільну мету – заволодіти коштами довірливих користувачів. Часто злочинці діють навіть не з території України, тому притягнути їх до відповідальності надзвичайно складно.
Одним із найпоширеніших методів є фішинг – створення підроблених сторінок відомих сайтів, де люди власноруч вводять свої банківські реквізити. Крім того, в Україні активно використовуються такі шахрайські прийоми:
- обіцянка заробітку на "лайках";
- телефонні та поштові афери;
- викрадення SIM-карт;
- злам мобільних застосунків, зокрема "Дії";
- фейкові інтернет-магазини, особливо в Instagram.
Раніше ми розповідали, якого мобільного оператора українці обирають найчастіше та з чим це пов'язано.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!