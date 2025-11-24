В школе Львова произошла стрельба: есть раненый (видео)

Утром 24 ноября во дворе львовской средней школы №13 произошла стрельба. По предварительным данным, после разговора в кабинете директора двое родителей, пришедших разрешить конфликт между своими детьми-одноклассниками, продолжили спор уже на улице.

Спор перерос в драку, во время которой один из мужчин достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Другой мужчина получил ранения в живот и ногу, а сам стрелок также обратился за помощью. Об этом сообщил на Facebook директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Он отметил, что между детьми возник конфликт в начальной школе, после чего родителей пригласили директора вместе с социальным работником, но до совместного решения стороны так и не дошли.

Полиция уточнила, что оружие у стрелка отобрал оперативно вмешавшийся в ситуацию офицер образовательной безопасности. Пострадавшего госпитализировали, а оба мужчины сейчас находятся в больнице. Ни один из школьников или педагогов не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители, возбуждено уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия, продолжается досудебное расследование.

