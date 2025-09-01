В Украине назревает повышение тарифов на воду: сколько будет стоить 1 кубометр

Специалисты убеждены, что в Украине неизбежно встанет вопрос о повышении тарифов на воду. При нынешних условиях работы водоканалов альтернативы этому фактически нет.

Ожидается, что цена может вырасти достаточно ощутимо – с нынешних примерно 30 грн за кубометр (включая подачу и отвод воды) до около 150 грн, а местами и до 200 грн. Об этом пишет oboz.ua.

Сейчас водоканалы функционируют с финансовыми потерями. Как пояснил заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий, действующие тарифы обеспечивают лишь примерно 60-70% реальных расходов компаний.

"Для бытовых потребителей они не повышались с 2021 года. Соответственно, недофинансирование водоканалов на сегодня составляет 30-40%", – отметил он.

По его словам, подобный уровень недофинансирования влечет за собой целый ряд трудностей. В частности:

ограниченные финансовые ресурсы по ремонту и модернизации техники;

увеличение количества аварийных ситуаций

В то же время Новицкий подчеркнул, что у водоканалов есть только один источник поступлений — оплата от населения. Получать эти средства можно двумя способами:

напрямую через установленный тариф;

из дотаций из городского или государственного бюджета.

"Но в любом случае источник – кошелек украинца", – признает эксперт.

На данный момент официального решения о росте тарифов на воду не принято. В то же время, как отмечает бывшая член НКРЭКУ Ольга Бабий, сигналом о возможном повышении стоимости станет дальнейшее "поведение" комиссии.

"Когда они начинают процедуру утверждения (новых тарифов. – ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – пояснила она.

