В Україні назріває підвищення тарифів на воду: скільки коштуватиме 1 кубометр

Фахівці переконані, що в Україні неминуче постане питання про підвищення тарифів на воду. За нинішніх умов роботи водоканалів альтернативи цьому фактично немає.

Очікується, що ціна може зрости досить відчутно – з нинішніх приблизно 30 грн за кубометр (включно з постачанням і відведенням води) до близько 150 грн, а подекуди й до 200 грн. Про це пише oboz.ua.

Наразі водоканали функціонують із фінансовими втратами. Як пояснив заступник генерального директора з питань стратегічного розвитку "Київводоканалу" Дмитро Новицький, діючі тарифи забезпечують лише приблизно 60–70% реальних витрат компаній.

"Для побутових споживачів вони не підвищувалися з 2021 року. Відповідно, недофінансування водоканалів на сьогодні становить 30-40%", – зазначив він.

За його словами, подібний рівень недофінансування спричиняє цілу низку труднощів. Зокрема:

обмежені фінансові ресурси для ремонту та модернізації техніки;

збільшення кількості аварійних ситуацій.

Водночас Новицький підкреслив, що водоканали мають лише одне джерело надходжень — оплату від населення. Отримувати ці кошти можна двома шляхами:

напряму через встановлений тариф;

за рахунок дотацій із міського чи державного бюджету.

"Але в будь-якому разі джерело – гаманець українця", – визнає експерт.

Наразі офіційного рішення про зростання тарифів на воду не ухвалено. Водночас, як зазначає колишня членкиня НКРЕКП Ольга Бабій, сигналом про можливе підвищення вартості стане подальша "поведінка" комісії.

"Коли вони починають процедуру схвалення (нових тарифів. – ред.), то все публікують на сайті. І якщо це з'явиться, то означатиме, що дійсно щось почалося", – пояснила вона.

