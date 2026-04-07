Все жители этого города живут в одной многоэтажке: где она расположена

На Аляске расположен необычный город Виттьер, где большинство жителей проживает в одном многоэтажном здании. Об этом пишет издание Far&Wide.

В центре этого уникального поселения – 14-этажный комплекс Begich Towers. Здесь нет привычных кварталов или частных домов, ведь именно это сооружение фактически объединяет всю городскую жизнь.

Изоляция Витьера обусловлена его расположением: город окружен горами и водой, а единственный путь к нему проходит через узкий тоннель длиной около 4,2 км, который закрывают на ночь.

Здание первоначально построили как военную казарму в середине ХХ века. После того, как в 1960 году американская армия покинула объект, местные жители решили не строить новую инфраструктуру, а остаться жить в уже существующем сооружении. Сегодня в комплексе проживает примерно от 200 до 260 человек.

Внутри здания создана полноценная инфраструктура: работают почтовое отделение, небольшой продуктовый магазин, прачечная, церковь и медицинский пункт, обеспечивающий базовую помощь.

Читайте также: В Польше нашли остатки средневекового поселения: чем интересно (фото)

Основные товары доставляют из ближайшего города — Анкоридж. Местный магазин формирует ассортимент в зависимости от поставок, которые происходят не слишком часто.

Жизнь в городе в значительной степени определяет суровый климат: ежегодно здесь выпадают огромные объемы снега, а сильные ветры могут достигать скорости до 100 км/ч. Для обеспечения непрерывного обучения детей было создано специальное решение — подземный тоннель, соединяющий жилой комплекс с Whittier Community School.

Такой формат жизни формирует особое сообщество, где границы между частным и общественным почти отсутствуют. Люди постоянно видят друг друга в общих просторах, а повседневная жизнь тесно связана с расписанием работы тоннеля. В то же время, жители приспособились к таким условиям и заранее делают запасы продуктов, чтобы быть готовыми к непогоде и ограниченному сообщению.

Напомним, назван самый большой город в мире.

