Усі жителі цього міста мешкають в одній багатоповерхівці: де вона розташована

На Алясці розташоване незвичайне місто Віттьєр, де більшість мешканців проживає в одній багатоповерховій будівлі. Про це пише видання Far & Wide.

У центрі цього унікального поселення — 14-поверховий комплекс Begich Towers. Тут немає звичних кварталів чи приватних будинків, адже саме ця споруда фактично об’єднує все міське життя.

Ізоляція Віттьєра зумовлена його розташуванням: місто оточене горами та водою, а єдиний шлях до нього проходить через вузький тунель завдовжки близько 4,2 км, який закривають на ніч.

Будівлю спочатку звели як військову казарму у середині ХХ століття. Після того як у 1960 році американська армія залишила об’єкт, місцеві жителі вирішили не будувати нову інфраструктуру, а залишитися жити у вже існуючій споруді. Сьогодні в комплексі мешкає приблизно від 200 до 260 осіб.

Всередині будівлі створено повноцінну інфраструктуру: працюють поштове відділення, невеликий продуктовий магазин, пральня, церква та медичний пункт, який забезпечує базову допомогу.

Основні товари доставляють із найближчого великого міста — Анкоридж. Місцевий магазин формує асортимент залежно від цих поставок, які відбуваються не надто часто.

Життя в місті значною мірою визначає суворий клімат: щороку тут випадають величезні обсяги снігу, а сильні вітри можуть досягати швидкості майже 100 км/год. Щоб забезпечити безперервне навчання дітей, було створено спеціальне рішення — підземний тунель, який з’єднує житловий комплекс із Whittier Community School.

Такий формат життя формує особливу спільноту, де межі між приватним і суспільним майже відсутні. Люди постійно бачать одне одного у спільних просторах, а повсякденне життя тісно пов’язане з розкладом роботи тунелю. Водночас мешканці пристосувалися до таких умов і заздалегідь роблять запаси продуктів, щоб бути готовими до негоди та обмеженого сполучення.

