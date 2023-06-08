Яйца и металл: какие продукты и посуду категорически запрещено ставить в микроволновку

Микроволновка стала нашей основной помощницей на кухне, ведь используем мы ее почти каждый день. Она быстро греет пищу и позволяет приготовить блюда гораздо быстрее. Но есть определенные правила, которые следует соблюдать при эксплуатации печки, чтобы она прослужила вам как можно дольше.

Запрещено греть определенные виды пищи

Яйца (сырые и готовые) – яйцо взорвется при нагревании.

То же касается больших кусков жареного или отварного мяса.

Запрещено готовить в микроволновке свеклу, сельдерей и шпинат – под действием высоких температур нитраты в их составе становятся канцерогенами.

Не размораживайте мясо в микроволновке – оно разморозится неравномерно.

Не нагревайте в микроволновке острый перец – под действием высоких температур жгучее вещество в составе начнет испаряться и открыв дверцу вы можете получить ожог слизистых.

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Кисломолочная продукция в микроволновке "свернется".

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Посуда, которую нельзя использовать в микроволновке

Тарелки из металла и консервные банки начнут искрить и могут загореться.

Пластик – может расплавиться.

Фольга будет искрит и может вспыхнуть.

Бумага может загореться.

Хрусталь в его составе представляют собой металлы, которые могут привести к возгоранию или появлению искр.

Напомним, мы уже писали, как быстро и легко отмыть микроволновку с помощью лимонного сока.

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