Армия РФ атаковала Днепропетровщину: есть погибший и раненые (фото)

Ночью 10 декабря российские войска атаковали Днепропетровскую область, в результате чего один человек погиб, двое ранены, а инфраструктура получила значительные повреждения. В Зеленодольском обществе Криворожья FPV-дрон убил мужчину и повредил газопровод.

В Никопольском районе двое мужчин 23 и 39 лет получили ранения от ударов по Никополю, Марганецкому, Покровскому и Красногригоревскому сообществам. Там повреждена инфраструктура, сельхозпредприятие, линии электропередач, автомобили и частный дом, где произошел пожар. Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

В Самаровском районе БпЛА спровоцировал пожар на предприятии без пострадавших. Защитники неба сбили над областью один вражеский дрон.

Атака стала частью систематических обстрелов региона, направленных на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

