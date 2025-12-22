Армия РФ атаковала Одессу дронами: есть повреждения критической инфраструктуры и ранен (фото)

В ночь на 22 декабря Одесса подверглась двум атакам вражеских беспилотников. В результате ударов был поврежден объект критической инфраструктуры и жилая застройка, пострадал мужчина.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его словам, из-за ночных обстрелов зафиксировано повреждение одного из объектов критической инфраструктуры, что привело к временному обесточиванию части района города.

Также в результате взрывов осколочных ранений получил 30-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ударной волной были выбиты окна в одном из жилых домов.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

