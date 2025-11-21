Армия РФ атаковала Запорожье и Одессу: повреждены дома, 5 погибших и 10 раненых, среди них ребенок (фото, видео)

В ночь на 21 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью и Одессе. В результате атак погибли и ранены, повреждены объекты инфраструктуры.

Запорожье

Первые сообщения о взрывах в одном из районов города появились в 22:21 – об этом проинформировал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, отметив, что спасательные службы уже работают на месте.

Через десять минут он опубликовал видео с последствиями обстрела, сообщив о двух пострадавших. По его словам, удар повредил жилые дома, магазин и рынок.

Впоследствии количество погибших начало расти: по состоянию на 23:08 было известно уже пять жертв. В 04:37 Федоров уточнил, что количество травмированных увеличилось до восьми.

"В настоящее время известно о минимум пяти поврежденных многоэтажках, разрушены торговые павильоны. На месте удара вспыхнул пожар, который спасатели уже ликвидировали", — добавил он.

Одесса

Утром 21 ноября начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о разрушении жилого дома и нескольких предприятий в результате удара по одному из районов города.

По его словам, пострадали четыре человека: одному оказали помощь на месте, троих с ожогами и взрывными травмами госпитализировали. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

ГСЧС уточнила, что в результате ударов дронов возникли пожары в жилых домах, на станции техобслуживания с автомобилями и в административном здании. Также повреждены частные дома и грузовики.

"Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди которых двое детей. По предварительным данным, пострадали пять человек, из них один ребенок", — отметили спасатели.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

