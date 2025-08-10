Банки готовятся к значительным изменениям курса доллара: что ждет украинцев в ближайшее время

В украинских банках прогнозируется значительное колебание наличного курса доллара. Ожидается, что в период с 11 по 17 августа цены на валюту будут колебаться в диапазоне от 41,65 до 42,2 гривны за доллар. Для сравнения, вечером 8 августа доллар покупали примерно по 41,25 грн., а продавали – по 41,7 грн.

Так что возможно подорожание валюты как при покупке, так и при продаже. Схожие колебания курса ожидаются и в обменных пунктах. Как сообщил OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиций Глобус Банка Тарас Лесовой, курс доллара в обменниках также будет оставаться в пределах 41,65–42,2 грн.

Вечером 8 августа средний курс составил около 41,01 грн за покупкой и 41,56 грн по продаже. В то же время отмечается, что недельные колебания курса не будут превышать 1-1,5%. Разница между ценами купли и продажи будет составлять до 0,5–0,6 грн в банках и до 0,6–1 грн в обменниках.

"Валютный рынок будет работать по летним правилам без значительных изменений: вероятно, текущие колебания будут похожи на наблюдавшиеся в последние несколько недель. В общем, рынок остается достаточно стабильным", – объяснил банкир ситуацию на рынке.

Он также подчеркнул, что курс доллара будет зависеть как от действий регулятора, так и от текущей ситуации на рынке. Существует возможность значительного увеличения предложения валюты.

"Накануне жатвы агрохолдинги могут продать избыток валюты, что поможет уменьшить разрыв между спросом и предложением. Таким образом, баланс между ними может быть восстановлен", – подытожил Лесовой.

