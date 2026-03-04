'Без участия европейцев мирного соглашения по Украине не будет' - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональд Трамп в Белом доме 3 марта заявил, что Европа не признает никаких договоренностей по Украине, если они будут достигнуты без ее участия.

Во время брифинга по итогам переговоров Мерц подчеркнул, что позиция европейских стран должна быть учтена в процессе урегулирования войны, иначе соглашение не будет иметь поддержки со стороны ЕС. По его словам, договоренности, заключенные без привлечения европейцев, не могут быть реализованы.

Читайте также: Как падение союзника Путина ударит по позициям Кремля на мировой арене

Канцлер также сообщил, что в разговоре с Трампом акцентировал внимание на необходимости усиления давления на Москву. По его убеждению, только более жесткая позиция Вашингтона способна вынудить Кремль пойти на уступки. Мерц отметил, что Россия затягивает процесс переговоров и тем самым действует вопреки намерениям американского президента.

Отдельно глава немецкого правительства подчеркнул, что Европа должна принимать непосредственное участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые проходят при посредничестве США. Он выразил уверенность, что устойчивый мир возможен только при его поддержке и легитимизации со стороны европейских государств.

Кроме того, Мерц отметил, что вклад Европы в гарантии безопасности для Украины, ее послевоенное восстановление и последующую европейскую интеграцию является ключевым фактором для достижения долгосрочного мира.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!