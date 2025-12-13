Будут служить годами: топ надежных семейных внедорожников

Долговечность и безопасность – ключевые критерии выбора внедорожника. GoBankingRates выделил пять японских моделей, редко нуждающихся в дорогостоящем ремонте и сохраняющих работоспособность более 300–500 тыс. км.

Эти модели – инвестиция в покой: минимальные поломки, низкие затраты, высокая остаточная стоимость. Об этом пишет GoBankingRates.

Honda CR-V – бестселлер более 20 лет. Гендиректор CarEdge Зак Шефска хвалит надежность, гибкий интерьер и низкие затраты на ТО. Гибридные версии экономят топливо. Kelley Blue Book 2025 поставила CR-V на первое место среди компактных кроссоверов.

Toyota RAV4 Hybrid – главный конкурент CR-V. Основатель NX Auto Transport Карл Родригес отмечает современную защиту от коррозии и низкий уровень страховых случаев (9,68% в 2025 году). JD Power назвала RAV4 самым надежным компактным кроссовером.

Toyota 4Runner - рамный "пикап в кузове SUV". Марк Скирвин из Cash Auto Salvage: "Пробеги более 480 тыс. км - норма при регулярном ТО. Двигатели и трансмиссии с 2000-х до сих пор работают".

Honda Pilot – трехрядный семейный "рабочий конь". Скирвин: "Двигатель V6 невероятно надежен. На свалку попадают Traverse и Explorer, но не Pilot".

Lexus GX 550 – люксовый лидер. Шефска: "Роскошь + внедорожные возможности. ТО за 5 лет - ~2700 долларов". Consumer Reports 2025 поставила Lexus на второе место по надежности, опередив Toyota.

