Что делать забронированному в случае мобилизации: объяснение юриста

Случаи мобилизации работников, имеющих бронирование как сотрудники критически важных для экономики предприятий, периодически вызывают общественный резонанс и попадают в СМИ. Юристы объяснили, в каких ситуациях такое может произойти, законно ли это и как действовать в случае нарушения.

Адвокат и управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников отмечает, что подобные случаи случаются редко и обычно связаны с изменением статуса предприятия или ошибками в учете.

По его словам, бронирование может быть аннулировано, если предприятие:

прекратило выполнение мобилизационных задач для нужд ВСУ;

утратило статус критически важного по решению уполномоченного органа;

завершило производство товаров или услуг для оборонных нужд.

В таких случаях работники фактически теряют основания для отсрочки и после аннулирования бронирования могут подлежать мобилизации.

Что говорит закон об отсрочке

Адвокат Сергей Литвиненко напоминает, что статья 23 закона №3543-XII предусматривает отсрочку для военнообязанных, забронированных государственными органами или предприятиями на период мобилизации и военного положения.

В то же время, территориальные центры комплектования (ТЦК) обязаны проверять наличие оснований для отсрочки и состояние бронирования. Именно поэтому, по словам юриста, действующее законодательство не допускает мобилизацию лиц с действующим бронированием.

Почему случаются ошибки с мобилизацией

Юристы объясняют, что на практике иногда возникают ситуации, когда забронированных лиц мобилизуют по ошибке. Причинами могут быть:

некорректная или несвоевременная проверка данных ТЦК;

технические сбои или отсутствие информации в реестре "Оберег";

человеческий фактор.

Такие случаи адвокаты называют неправомерными.

Что делать в случае неправомерной мобилизации

Андрей Шабельников советует в подобных ситуациях:

обращаться в полицию;

оспаривать действия ТЦК через руководство или Министерство обороны;

подавать иск в суд об отмене решения о призыве.

Юристы отмечают, что признание мобилизационного решения незаконным может стать основанием для дальнейшего увольнения с военной службы.

Адвокат Сергей Литвиненко также рекомендует не медлить с юридической помощью и обращаться к специалистам сразу после инцидента. По его словам, судебная практика подтверждает, что даже после зачисления в воинскую часть решение о призыве может быть обжаловано.

Особенности бронирования для отдельных категорий

Отдельно говорится, что для работников СБУ, госорганов и части забронированных лиц действует ведомственный механизм учета. В таких случаях данные передаются непосредственно от работодателя или государственного органа в реестр без участия ТЦК.

После этого информация об отсрочке должна быть внесена в реестр в течение трех дней.

Разбронирование отдельных специалистов

В некоторых случаях, в частности для медицинских работников, возможно разбронирование по запросу Минобороны. Такие решения принимаются индивидуально межведомственной комиссией по привлечению Минздрава и военного командования, если существует подтвержденная потребность в специалистах для ВСУ.

