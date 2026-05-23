Что делать забронированному в случае мобилизации: объяснение юриста
Случаи мобилизации работников, имеющих бронирование как сотрудники критически важных для экономики предприятий, периодически вызывают общественный резонанс и попадают в СМИ. Юристы объяснили, в каких ситуациях такое может произойти, законно ли это и как действовать в случае нарушения.
Об этом сообщают Факты ICTV. Адвокат и управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников отмечает, что подобные случаи случаются редко и обычно связаны с изменением статуса предприятия или ошибками в учете.
По его словам, бронирование может быть аннулировано, если предприятие:
- прекратило выполнение мобилизационных задач для нужд ВСУ;
- утратило статус критически важного по решению уполномоченного органа;
- завершило производство товаров или услуг для оборонных нужд.
В таких случаях работники фактически теряют основания для отсрочки и после аннулирования бронирования могут подлежать мобилизации.
Что говорит закон об отсрочке
Адвокат Сергей Литвиненко напоминает, что статья 23 закона №3543-XII предусматривает отсрочку для военнообязанных, забронированных государственными органами или предприятиями на период мобилизации и военного положения.
В то же время, территориальные центры комплектования (ТЦК) обязаны проверять наличие оснований для отсрочки и состояние бронирования. Именно поэтому, по словам юриста, действующее законодательство не допускает мобилизацию лиц с действующим бронированием.
Почему случаются ошибки с мобилизацией
Юристы объясняют, что на практике иногда возникают ситуации, когда забронированных лиц мобилизуют по ошибке. Причинами могут быть:
- некорректная или несвоевременная проверка данных ТЦК;
- технические сбои или отсутствие информации в реестре "Оберег";
- человеческий фактор.
Такие случаи адвокаты называют неправомерными.
Что делать в случае неправомерной мобилизации
Андрей Шабельников советует в подобных ситуациях:
- обращаться в полицию;
- оспаривать действия ТЦК через руководство или Министерство обороны;
- подавать иск в суд об отмене решения о призыве.
Юристы отмечают, что признание мобилизационного решения незаконным может стать основанием для дальнейшего увольнения с военной службы.
Адвокат Сергей Литвиненко также рекомендует не медлить с юридической помощью и обращаться к специалистам сразу после инцидента. По его словам, судебная практика подтверждает, что даже после зачисления в воинскую часть решение о призыве может быть обжаловано.
Особенности бронирования для отдельных категорий
Отдельно говорится, что для работников СБУ, госорганов и части забронированных лиц действует ведомственный механизм учета. В таких случаях данные передаются непосредственно от работодателя или государственного органа в реестр без участия ТЦК.
После этого информация об отсрочке должна быть внесена в реестр в течение трех дней.
Разбронирование отдельных специалистов
В некоторых случаях, в частности для медицинских работников, возможно разбронирование по запросу Минобороны. Такие решения принимаются индивидуально межведомственной комиссией по привлечению Минздрава и военного командования, если существует подтвержденная потребность в специалистах для ВСУ.
