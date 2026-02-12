Что ожидает мужчину за отказ от повестки: объяснение юриста

В Украине во время военного положения продолжается мобилизация, поэтому мужчинам призывного возраста могут вручать повестки и направлять их на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Отказ от получения документов или от прохождения медосмотра влечет определенные законом последствия.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала адвокат Марина Бекало. По ее словам, законодательство разрешает человеку отказаться от получения повестки во время личного вручения. В таком случае представители группы оповещения составляют соответствующий акт об отказе. В то же время, полицейские имеют право принудительно доставить гражданина в ближайший территориальный центр комплектования (ТЦК) для надлежащего оформления документов и вручения повестки. То есть сам отказ не освобождает личность от обязанности явиться в ТЦК.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

После получения повестки мужчина может быть направлен на военно-врачебную комиссию, которая определяет его пригодность к службе. Отказ от прохождения ВЛК расценивается как нарушение правил военного учета. За это предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Адвокат уточнила, что порядок уплаты штрафа в таком случае аналогичен ситуации с игнорированием повестки. Человек может добровольно заплатить 50% суммы в течение установленного срока. Если этого не сделать, материалы передают в исполнительную службу для принудительного взыскания средств.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!