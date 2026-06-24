Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право

В Украине социально уязвимые категории населения и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить финансовую поддержку благотворительных организаций. В частности, речь идет о помощи от ГФУ в партнерстве с UCHA.

Об этом сообщает information hub. Размер выплаты составляет 3600 гривен и назначается гражданам, отвечающим определенным критериям. Эти средства направлены на покрытие базовых потребностей – временное жилье, продукты питания и средства личной гигиены.

В целом помощь оказывается на каждого члена семьи: по 3600 грн. на человека, которое за три месяца может составлять до 10 800 грн. на семью.

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Кто может получить выплату

Подать заявку на помощь могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, пострадавшие в результате войны;

люди, вернувшиеся к месту жительства после эвакуации в другие регионы;

одинокие граждане;

одинокие родители;

пожилые люди;

многодетные семьи.

Как оформить помощь

Регистрация производится онлайн. Лица, отвечающие критериям, могут заполнить специальную форму по ссылке (указывается организаторами программы).

После подачи заявки ее рассматривают представители организации. В случае положительного решения с заявителем связываются с целью дальнейшего оформления выплат.

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