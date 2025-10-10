Денежная помощь от государства при погибшем военнослужащем: если родители не будут иметь право на выплату

Родители погибшего военнослужащего относятся к первой очереди наследников и имеют приоритетное право на получение единовременного пособия от государства. Однако существует случай, когда они могут лишиться этого права.

Как сообщило Министерство обороны Украины, единовременную выплату могут получить только близкие родственники, определенные законом. Все они делятся на две очереди: представители второй очереди получают выплату только тогда, когда у погибшего нет родственников первой.

Родители входят в первую очередь и обычно имеют преимущественное право на помощь, но не могут ее получить, если были лишены родительских прав. В этом случае выплата не начисляется.

