Для украинских водителей готовят систему штрафных баллов: что она будет предусматривать

В Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, которая уже давно функционирует в странах Европейского Союза. Ее цель – усилить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко во время телемарафона. "Эта система очень интересная, она давно уже используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения, независимо от того, является ли это скоростным режимом, парковкой, созданием каких-либо аварийных ситуаций и так далее, они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько они накопили баллов, это может повлиять на то, что они могут лишиться водительского удостоверения", — рассказал он.

Специалист обратил внимание на то, что в Украине есть водители, которые систематически нарушают скоростной режим, накапливают административные взыскания, однако не перестают создавать угрозу для собственной жизни и безопасности других участников дорожного движения.

"У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим, и есть такие лихачи, как говорят, и мажоры, которые каждый день по 10 штрафов имеют, но продолжают быстро ездить на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать себя и людей опасности. Соответственно, в законодательстве совсем не предусмотрена никакая дополнительная ответственность для таких людей", – отметил Крейденко.

