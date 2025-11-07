До 13 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие дни в Украине будет преобладать облачная погода с туманами, но резкого похолодания не ожидается. В субботу, 8 ноября, осадки маловероятны почти по всей территории страны. Температура будет днем колебаться от +9 до +13°C, а на юге — от +10 до +15°C.

В воскресенье, 9 ноября, в большинстве регионов пройдут дожди, а на западе и севере станет чуть-чуть прохладнее — +7…+11°C днем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве суббота пройдет без осадков, температура днем +10…+12°C. В воскресенье в столице ожидается небольшой дождь, а воздух охладится до +8…+10°C.

Синоптик также предупредила, что 11–12 ноября в Украину придет более ощутимое похолодание, и большинство областей накроют дожди.

Диденко посоветовала украинцам использовать субботу для отдыха на природе, ведь погода будет способствовать прогулкам и "тихой охоте" - сбору грибов.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

