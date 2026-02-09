До 24 градусов мороза: когда Украину ждут арктические морозы

Середина февраля в Украине будет проходить в условиях противостояния зимних и весенних процессов: световой день быстро увеличивается, солнечная активность растет, однако характер воздушных масс продолжает оставаться зимним, что приводит к резким перепадам температуры. Ближайшая неделя будет особенно контрастной. 9–10 февраля страну накроет холодный арктический воздух из Скандинавии.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань. По его словам, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -16...-18 градусов, а в отдельных районах - даже до -22...-24. Днем температура будет держаться в пределах -8…-13 градусов.

Уже со среды, 11 февраля, погодная ситуация станет меняться под влиянием мощного атлантического циклона. Это принесет постепенное потепление, а в четверг возможны оттепели с температурой около 0…+2 градусов. Вместе с повышением температуры ожидаются и осадки, в том числе мокрый снег и дождь.

В конце недели метеорологи допускают формирование южного циклона, который может принести больше теплой и влажной воздушной массы. Впрочем, после этого не исключен очередной возврат холодов. В целом февраль, по прогнозам, будет оставаться нестабильным и типичным для зимы с частыми изменениями погодных условий. Первые признаки перехода атмосферных процессов в весенний режим возможны лишь в третьей декаде месяца, тогда как ощутимый сезонный излом обычно приходится уже на март.

Пока же сохраняется высокая вероятность снегопадов, переохлажденных дождей, туманов и гололеда, что требует повышенной готовности от коммунальных и дорожных служб, а также осторожности от водителей и пешеходов.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!