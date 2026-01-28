Дорогие и часто ломаются: названы топ ненадежных автомобилей

Автопром стремительно двигается вперед: машины становятся более "умными", более технологичными и безопасными. Впрочем, у появления инновационных решений есть и обратная сторона — вместе с ними появляются новые технические риски и слабые места.

Как сообщает SlashGear со ссылкой на исследование Consumer Reports, специалисты определили бренд, автомобили которого чаще всего разочаровывают владельцев своей надежностью. По результатам анализа именно эта марка возглавила антирейтинг из-за регулярных поломок.

Речь идет о компании Rivian, специализирующейся исключительно на производстве электрических кроссоверов, внедорожников и пикапов. Ее модели оказались менее надежными среди всех участников исследования.

Эксперты отмечают, что Rivian R1S и пикап R1T отличаются современными технологиями, богатым функционалом и уверенно чувствуют себя на бездорожье. Однако по уровню надежности эти электромобили существенно уступают конкурентам.

Владельцы Rivian в разговорах с аналитиками Consumer Reports часто жаловались на неисправности. У части пользователей проблемы были незначительными, однако случались и серьезные поломки, устранение которых обходилось в немалые суммы.

