Дрон попал в многоэтажку в Охтырке: есть раненые (фото)

Ночью на 8 декабря российские оккупанты атаковали Охтырскую общину Сумской области тремя ударными беспилотниками. Один из них попал в девятиэтажный жилой дом, нанеся пожар и значительные повреждения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григорив в социальных сетях.

"Тремя ударными БпЛА Россия атаковала Охтырскую общину этой ночью. Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие: предварительно пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь".

Впоследствии Григоров уточнил: количество раненых выросло до семи. Всех их доставили в медучреждения — двоих госпитализировали, пяти оказали амбулаторную помощь и отпустили домой. "Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть — деблокировали с поврежденных этажей", — добавил он.

По данным ГСЧС по состоянию на 06:03, дроны попали в кровлю и стену многоэтажки, что привело к пожару в квартирах со второго по пятый этаж. Сотрудники службы эвакуировали 35 жителей, а еще семь человек, среди которых один ребенок, были деблокированы из пораженных жилищ. В настоящее время идет тушение огня, разбор поврежденных конструкций и оказание помощи пострадавшим.

Для ликвидации последствий развернут оперативный штаб, а для эвакуированных работают "Пункты несокрушимости" с пунктами обогрева и зарядки устройств. Информация о состоянии здоровья раненых и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

