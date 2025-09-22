Дроны атаковали гостиницу 'Форос' во временно оккупированном Крыму, где находились 'важные гости': есть попадания (фото)

Российский ставленник в Крыму Сергей Аксенов вечером 22 сентября сообщил об атаке дронами на санаторий "Форос" в оккупированном Крыму. По словам местных источников, в настоящее время на территории находились "очень важные гости", а неподалеку расположены четыре государственных дачи.

Об этом сообщили Аксенов в Telegram, телеграмм-канал " Крымский ветер ", проект Радио Свобода " Крым.Реалии ". Аксенов заявил, что в результате удара повреждены несколько объектов санатория, ранены и погибли. Кроме того, обломки сбитого БпЛА повлекли загорание сухостоя в районе Ялты.

Как напоминает проект "Крым Реалии", между Форосом и Ялтой расположены четыре государственных дачи, которые с советских времен использует политическая верхушка. Расследование российского издания "Проект" установило, что Владимир Путин присвоил сразу две из них — шестую и восьмую.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщил, что взрыв в санатории произошел около 19:30. По данным ресурса, на территории находились особые гости.

На сайте санатория также отмечено, что 21 сентября ресторан FOROS HALL был закрыт "на спецобслуживании".

