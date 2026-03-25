Дроны атаковали Ленинградскую область России: пылал пожар в порту Усть-Луга (фото, видео)

В ночь на 25 марта Ленинградская область России подверглась массированной атаке беспилотников. В результате чего на территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, а также информировали мониторинговые Telegram-каналы.

По его словам, силы противовоздушной обороны якобы уничтожили над областью 33 дрона. В порту Усть-Луга возник пожар, который пытаются ликвидировать спасатели.

Предварительно, по утверждению российской стороны, обошлось без пострадавших. При этом Дрозденко отметил, что боевые действия продолжаются.

Из-за ситуации временно приостанавливал работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Порт Усть-Луга является одним из самых больших в России на Балтийском море и играет важную роль в экспорте нефтепродуктов. Он расположен примерно в тысяче километров от границы с Украиной и имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает значительные поступления в бюджет РФ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!