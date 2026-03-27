Дроны атаковали Ленинградскую область России: раздавались взрывы в районе портов Приморск и Усть-Луга (фото, видео)

По информации российских Telegram-каналов, в ночь на 27 марта беспилотники уже третью ночь подряд атаковали объекты в Ленинградскую область. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны якобы сбили около 20 воздушных целей.

Как сообщает паблик Shot, местные жители слышали взрывы после часа ночи в Выборгском, Кировском и Колпинском районах. На фоне атаки временно прекратил работу аэропорт Пулково – там не совершались ни прием, ни отправка рейсов. Официальная информация о последствиях ударов на тот момент не поступала.

Другие Telegram-каналы обнародовали видео ночной атаки, а ресурс Exilenova+ сообщил о взрывах в районах портов Приморск и Усть-Луга – ключевых объектов, через которые осуществляется значительная часть экспорта российских нефтепродуктов.

Впоследствии российские медиа уточнили, что к утру количество отмененных и задержанных рейсов в "Пулково" превысило 60. После пяти часов ограничения на работу аэропорта были сняты.

В то же время губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в течение ночи над областью якобы обезвредили 36 беспилотников.

