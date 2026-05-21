Дроны атаковали российскую Сызрань: горит местный НПЗ (фото, видео)

В ночь на 21 мая беспилотники атаковали город Сызрань в Самарской области РФ. Под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод. После атаки на территории предприятия возник пожар. Местные жители заявляют, что горит одна из установок по переработке нефти.

Об этом сообщает Exilenova. Сызранский НПЗ входит в структуру "Роснефти" и является частью так называемого Самарского нефтеперерабатывающего узла вместе с Куйбышевским и Новокуйбышевским заводами. Предприятие способно перерабатывать от 7 до 8,5 млн. тонн нефти в год и имеет установки первичной переработки АВТ-5 и АВТ-6.

Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы. Сырье поступает из месторождений Западной Сибири через систему трубопроводов "Транснефти". Резервуарный парк предприятия используется как промежуточный узел для хранения нефти и готовой продукции перед ее последующей транспортировкой.

Готовые нефтепродукты поставляются на внутренний рынок РФ, транспортируются по речному пути по Волге или возвращаются в трубопроводную систему для экспорта. Сызранский НПЗ уже не в первый раз становится объектом атак беспилотников. Предприятие терпело повреждения весной и летом прошлого года, а также сообщалось об очередных поражениях примерно месяц назад.

Ранее появлялась информация, что после атак дронов в апреле часть мощностей завода была остановлена в аварийном режиме, в том числе одна из ключевых установок первичной переработки, которая обеспечивает большую часть производственных объемов.

В целом в центральных регионах РФ после серии атак беспилотников ряд крупных нефтеперерабатывающих предприятий либо сократил производство, либо временно остановил работу, что повлияло на значительную долю российского рынка горючего.

