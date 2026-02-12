Дроны атаковали российскую Волгоградскую область: поражен арсенал ГРАУ (фото, видео)
В ночь на 12 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ, расположенному вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области. В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией боеприпасов.
О ситуации сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, из-за угрозы последующих взрывов во время ликвидации возгорания было принято решение об эвакуации жителей Котлубани из соображений безопасности.
Мониторинговые Telegram-каналы отмечают, что под ударом оказался склад, где хранилось и модернизировалось ракетно-артиллерийское вооружение российских войск. В соцсетях местные жители писали о серии мощных взрывов и большом пожаре в районе военного объекта.
Глава области также заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы отражали ракетную атаку. К ликвидации пожара, по его словам, вовлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ.
Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.
