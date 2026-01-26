Дроны атаковали русский Славянск-на-Кубани: пылал НПЗ (фото, видео)

В ночь на 26 января беспилотники совершили атаку на российский Славянск-на-Кубани. В результате ударов вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщают ресурсы Exilenova+, ASTRA, а также оперативный штаб Краснодарского края. По словам местных жителей, серия громких взрывов раздалась около 01:30 по киевскому времени. Очевидцы утверждают, что в городе было слышно от пяти до семи взрывов подряд.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что обломки беспилотников упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани, в результате чего возникли пожары. Также сообщается об одном пострадавшем.

Местные жители отдельно информируют о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, по данным оперативного штаба, обломки дронов были зафиксированы и в других районах региона – Северском и Абинском. Там повреждены линии электропередачи, здания школ и частные дома, во многих помещениях выбило окна.

