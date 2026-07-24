Дроны атаковали Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тверь: горят склады Wildberries (фото, видео)

В ночь на 24 июля Россия заявила о масштабной атаке беспилотников на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тверь. По сообщениям российских СМИ и местных властей, в результате ударов возникли пожары на складах компании Wildberries, а в аэропорту "Пулково" были задержаны десятки рейсов.

Об этом сообщают РосСМИ, губернатор Ленобласти РФ Александр Дрозденко, российские и украинские паблики, российская служба ВВС. По словам Дрозденко, после трех часов ночи силы противовоздушной обороны якобы сбили 33 беспилотника над территорией Ленинградской области. Впоследствии он уточнил, что общее количество якобы уничтоженных дронов возросло до 50 человек.

Несмотря на это, жители Санкт-Петербурга и области сообщали о взрывах и задымлениях. В соцсетях распространились видео со столбами дыма и последствиями атаки.

Российская служба BBC сообщила, что под ударом оказались Санкт-Петербург и Тверь. По предварительным данным, в результате атаки произошел масштабный пожар по меньшей мере на одном из складов Wildberries. Позже стало известно, что утром были атакованы два логистических объекта компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Из-за ночной атаки была нарушена работа аэропорта "Пулково". По официальной информации, около 50 рейсов задержали, еще 15 самолетов ожидали вылета из запасных аэродромов.

Впоследствии губернатор Ленинградской области подтвердил, что один из составов Wildberries в Новосаратовке подвергся атаке беспилотников. По его словам, есть пострадавшие, однако их количество и состояние оно не уточнило.

Напомним, накануне во временно оккупированном Крыму третью ночь подряд сообщали о взрывах. По данным местных пабликов, беспилотники атаковали несколько городов, в том числе склад Wildberries в Симферополе.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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