Дроны РФ атаковали Харьковщину: разрушен жилой дом, есть погибшие, среди них - 10-летний ребенок (фото)

В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьковщину 9 февраля погибли женщина и 10-летний мальчик, еще несколько человек получили ранения и острые стрессовые реакции. Больше всего пострадал Богодухов, а также ряд других населенных пунктов области.

Об этом сообщили Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Харьковская областная прокуратура. По данным спасателей, удар пришелся по частному сектору города. Один из беспилотников попал непосредственно в жилой дом, который в результате взрыва был полностью разрушен. На месте возник пожар площадью около 50 квадратных метров, который оперативно ликвидировали. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух погибших – матери и ее 10-летнего сына.

В результате той же атаки еще трое жителей Богодухова получили повреждения. Впоследствии в прокуратуре уточнили, что город атаковали дроны типа Герань-2. По их информации, удар произошел около 03:55. Кроме погибших, пострадали 22-летний мужчина, получивший ссадины, а также 68-летний мужчина и 89-летняя женщина - у них зафиксировали острую реакцию на стресс.

Кроме Богодухова, под обстрел попал поселок Золочев. Там поврежден многоквартирный жилой дом, два магазина и легковой автомобиль. Медицинская помощь понадобилась 17-летней девушке, у которой также диагностировали острую стрессовую реакцию.

Российские удары затронули и села Полевая и Лужок. В этих населенных пунктах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. В Лужке пострадали 73-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Правоохранители и спасатели продолжают работать на местах атак, фиксируя последствия обстрелов и оказывая помощь пострадавшим.

