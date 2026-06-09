'Это стратегический провал', - представитель США в ООН о вторжении России в Украину

Представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, что развязанная Россией война против Украины обернулась для Кремля стратегическим поражением. По его словам, Россия не смогла достичь поставленных целей на поле боя, а дальнейшая эскалация лишь усугубляет последствия конфликта и увеличивает риски новых разрушений.

Американский дипломат подчеркнул, что война должна быть прекращена как можно быстрее. Об этом пишет Укринформ.

Негреа также обратился к государствам-членам ООН с призывом прекратить поддержку российских военных усилий. Он подчеркнул, что этот конфликт не имеет военного разрешения, а потому требует поиска политических и дипломатических путей завершения.

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Отдельно представитель США упомянул страны, которые, по его словам, способствуют продолжению войны. В частности, он указал на Иран, который снабжал России беспилотниками для использования в войне против Украины, а также на Кубу, граждане которой принимают участие в боевых действиях на стороне российской армии.

Американский дипломат убежден, что завершение войны возможно только путем переговоров между сторонами. Он заверил, что Соединенные Штаты и дальше готовы поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение устойчивого и долговременного мира.

По словам Негреа, Вашингтон неоднократно отмечал обе стороны конфликта о необходимости поиска мирного урегулирования и готов содействовать процессу прекращения войны.

Напомним, Сибига заявил, что война России против Украины близится к переломному этапу.

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