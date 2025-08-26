Фальшивые гривны в обороте: какие купюры сейчас наиболее опасны для украинцев

В Украине наблюдается увеличение числа фальшивых гривен в обращении. В 2024 году на каждый миллион оригинальных банкнот приходилось около 5,1 поддельных, тогда как в 2023 году этот показатель был значительно ниже – 2,1.

Большинство подделок касалось банкнот старого образца, выпущенных до 2015 года. Больше всего фальшивых купюр было среди пятисоток – их доля составила 78% от всех выявленных подделок, сообщают в НБУ.

Также указывается, что мошенники часто подделывали купюры номиналом 200 грн, на которые приходилось 18% всех фальшивок. В то же время другие номиналы, такие как 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн, составляли лишь 4% от общего количества подделок.

"Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2024 года претерпел умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022-2023 годов. И приблизился к значениям 2021 года, которые предшествовали полномасштабному вторжению", – говорится в сообщении.

Опасно ли это для украинской экономики

В Нацбанке Украины заверили, что ситуация находится под контролем и не несет угрозы для экономической стабильности страны.

В регуляторе пояснили, что повышение уровня подделки гривневых банкнот в 2024 году является умеренным явлением. Этот рост обусловлен усилением активности преступников, которые пытаются:

приспособиться к условиям военного положения;

проверить эффективность работы банковской и правоохранительной систем в борьбе с такими правонарушениями.

