Финансовая помощь от государства на погребение: сколько выплачивают и кто имеет право

В 2026 году граждане Украины, взявшие на себя организацию захоронения родственников или близких людей, имеют право на получение государственной финансовой помощи. Размер выплат зависит от статуса умершего — был ли он застрахованным лицом, пенсионером или получал специальное пенсионное обеспечение.

Соответствующие выплаты предусмотрены действующим законодательством и предоставляются через органы Пенсионного фонда Украины.

Пособие на погребение застрахованных лиц

С 13 марта 2026 года в Украине вступили в силу обновленные размеры пособия на погребение в рамках системы общеобязательного государственного социального страхования.

Теперь в случае смерти застрахованного лица или находившегося на иждивении члена его семьи выплачивается единовременная помощь в размере 8 500 гривен. Для сравнения, ранее эта сумма составила 4 100 гривен, то есть размер выплаты вырос более чем вдвое.

Кто имеет право на получение помощи

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", выплата назначается в случае смерти застрахованного лица или членов его семьи, полностью находившихся на его содержании.

К таким лицам относятся:

родители;

муж или жена;

дети, братья, сестры и внуки в возрасте до 18 лет;

дедушка и бабушка по прямой линии родства;

лица с инвалидностью, которые приобрели такой статус до достижения совершеннолетия;

студенты учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования дневной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Обязательным условием есть отсутствие у таких лиц собственного источника дохода. Они не должны получать заработную плату, пенсию или другие социальные выплаты и должны находиться на полном содержании умершего.

Кто может обратиться за выплатой

Право на получение помощи имеют не только родственники умершего. Обратиться за компенсацией могут:

члены семьи;

застрахованное лицо в случаях, определенных законодательством;

любое физическое или юридическое лицо, которое фактически организовало и оплатило захоронение.

Таким образом, если расходы на похороны взял на себя другой человек или организация, именно они могут претендовать на получение государственной помощи.

Какие выплаты предусмотрены в случае смерти пенсионера

Для пенсионеров действует отдельный механизм начисления пособия на погребение. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, размер выплаты зависит от того, по какому закону была назначена пенсия умершему.

Если гражданин получал пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лицам, организовавшим погребение, выплачивается пособие в размере двух месячных пенсий умершего.

Для военных пенсионеров и граждан, получавших пенсию по специальным законам, предусмотрена большая выплата в размере трех месячных пенсий.

Гарантированный минимум выплаты

Законодательством также установлен минимальный гарантированный размер пособия на погребение для отдельных категорий пенсионеров. Такая выплата не может быть менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

На 2026 год эта сумма составляет 16 640 гривен. Специалисты напоминают, что для оформления помощи необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда или соответствующие социальные службы с документами, подтверждающими факт смерти и организацию захоронения.

