Грозы и град: где в Украине ждать существенного ухудшения погоды 19 мая

Во вторник, 19 мая, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за прохождения атмосферных фронтов. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы, а также значительный контраст температур между регионами: пока на востоке и юге удержится почти летнее тепло, запад страны почувствует заметное похолодание.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, погода будет крайне неустойчивой. В западных областях и Житомирской области температура снизится до +17…+21 °C. В южных, центральных и части северо-восточных регионов, в частности на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине, воздух прогреется до +25…+29 °C. На остальной территории ожидается комфортное тепло в пределах +22…+25 °C.

Почти по всей стране прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Локально осадки могут быть интенсивными, а во время гроз возможны порывы ветра и шквалы. В более тёплых регионах растет вероятность опасных погодных явлений.

Синоптики предостерегают, что в течение недели в Украине сохранится нестабильный атмосферный характер. Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в грозовых ячейках возможны град и сильные шквалы, хотя общий температурный фон уже соответствует началу лета: ночью +12…+17 °C, днем +22…+27 °C.

Специалисты объясняют, что из-за накопления тепла и влаги днем в ночное время активизируются конвективные процессы, провоцирующие грозы. Они могут носить локальный характер: в одном районе будет сухо, тогда как рядом — сильный ливень с громом и молниями.

В Украинском гидрометцентре подтверждают: 19 мая погода будет облачной с прояснениями. Дожди и грозы ожидаются как ночью местами, так и днем на всей территории страны. В южных и большинстве центральных областей возможны град и шквалы до 15–20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +11…+16 °C, днем +21…+26 °C, а на востоке и северо-востоке местами до +29 °C. На западе страны будет прохладнее: ночью +7…+12°C, днем +18…+23°C.

