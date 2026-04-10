Hyundai представила новый бюджетный внедорожник: почему стоит обратить внимание

Новый рамный внедорожник Hyundai Boulder неожиданно привлек внимание автомобильного рынка. У Hyundai уже раскрыли больше деталей, намекая, что эта модель станет основой для будущих доступных авто.

Дизайн концепта существенно отличается от обычной стилистики бренда. По замыслу разработчиков, внешность сделали максимально простой и "честной" с акцентом на практичность и функциональность, что особенно важно для утилитарного транспорта. Об этом сообщает Motor1.

Ожидается, что на базе Boulder компания сможет зайти сразу в несколько бюджетных сегментов и составить конкуренцию таким брендам как Ford, Jeep и Toyota. Пока речь идет только о концепте, но он уже четко указывает на появление новых пикапа и SUV в ближайшие годы.

По предварительным планам, серийные новинки могут появиться к 2030 году. В то же время, нынешний пикап Hyundai Santa Cruz, созданный на базе Hyundai Tucson, не смог закрепиться на рынке и, вероятно, уступит место новым моделям. Однако в компании подчеркивают, что этот автомобиль стал важнейшим шагом в развитии современных утилитарных решений бренда.

